Caprarica, un nuovo scuolabus per i bambini delle elementari

Bambini sullo scuolabus che promuove le bellezze di Caprarica di Lecce.

Il nuovo mezzo, acquistato grazie ad in finanziamento regionale ed ad un cofinanziamento del Comune, attivo da settembre, permette di poter trasportare in sicurezza anche i ragazzi delle scuole secondarie ed i bambini diversamente abili.

«Abbiamo scelto di dare un allestimento che richiami fortemente il nostro territorio – commenta il sindaco Paolo Greco - la sua natura, la bellezza e le tradizioni, ma anche le attività oggi vive ed attive che spontaneamente attraggono i bambini».

Per questo il richiamo al Parco Avventura Salento Adventure, il Parco Kalos Archeodromo del Salento, gli allevamenti di bovini in libertà, le caprette in villa comunale F. Greco, i corsi ed i giochi di skate e parkour.

«Siamo impegnati nel raggiungimento della qualifica di Città amica dei bambini e dei ragazzi dell'Unicef – continua il primo cittadino - che confidiamo di acquisire definitivamente entro l'estate (attualmente è in corso l'ultimo livello di valutazione), che attualmente ha visto riconoscere soltanto a Trento».

Insieme con il marchio Puglia Loves Family «certificano – sottolinea Greco - l'attenzione massima delle nostre azioni verso i bambini e le famiglie e fanno di Caprarica un luogo in cui scegliere di vivere per l'eccellenza di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, per le politiche in favore della famiglia e per l'attenzione ai luoghi ed agli spazi necessari a questi, tra cui le scuole, i parchi, le strade e tanto altro».