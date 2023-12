Salento, incontro con don Roberto Fiscer il prete star di Tik Tok. Presenta il suo libro a Torrepaduli

E' un prete ma anche una star di Tik Tok: è don Roberto Fischer che giovedì 14 dicembre sarà nel Salento, a Torrepaduli, ospite della Odv Kairòs a presentare il suo libro "Vita spiricolata, "Vita Spiricolata, la mia fede fra le note" nella sede della Confraternita Madonna Delle Grazie alle 19.

L'appuntamento da non perdere



Dopo essere stato ospite dei campus estivi, Don Roberto Fiscer torna nella piccola frazione di Ruffano, ospite di Odv Kairòs a presentare il suo libro: Vita Spiricolata, la mia fede fra le note.

Il prete più famoso di Tik Tok aveva già incontro i suoi fan più piccoli a luglio, coinvolgendo tutti e tutte in un turbinio di risate e di allegria e oggi torna a incontrare anche il pubblico adulto. A dialogare con Don Roberto, Giuseppe Martella, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Chi è don Roberto

Con la sua energia e capacità di comunicare, con la sua radio e l'attività sui social, dimostra che esiste, oggi, un modo per raggiungere chi si è perso e, in alcuni casi, salvarlo: la Chiesa può ancora parlare al cuore delle persone, soprattutto quando è capace di mettersi in ascolto.

Ma tu sei il prete di TikTok? Ormai don Roberto è abituato a sentirsi fare questa domanda.

D'altronde, non tutti i sacerdoti possono dire di avere cinquecentomila follower che li seguono ogni giorno, aspettando il prossimo contenuto buffo, un po' irriverente, sempre capace di strappare un sorriso. Per Roberto, quella di far divertire gli altri è una "vocazione" che lo accompagna fin da bambino, da quando sognava di diventare capo ultras della sua squadra del cuore; è lo stesso desiderio di trasmettere gioia a fargli scegliere la carriera da dj e poi da animatore. Tuttavia, è solo quando incontra la fede che la sua vita "decolla" davvero. Da quel momento, inizia un viaggio incredibile verso il posto a cui, forse, era sempre stato destinato: in mezzo ai giovani, ai malati, ai carcerati, portandovi la stessa allegria, la voglia di cantare e far cantare, solo con una veste un po' diversa quella di don Roberto, da prete novello a giovane parroco. La sua passione, la volontà di rendere la Chiesa un luogo che accoglie, fanno sì che ogni giorno tantissimi giovani e adulti si riavvicinino alla fede. È questa la storia straordinaria che don Roberto ha finalmente deciso di raccontare nel suo primo libro.