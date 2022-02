Salento, dodicenne promessa sposa in Pakistan: il Tribunale la allontana dalla famiglia

Promessa sposa a 12 anni ad un giovane pachistano. Al fratello minore dell’uomo appena sposato dalla madre con rito islamico. E per questo iniziata ai comportamenti dettati da quella religione con l’uso del velo in pubblico, con l’obbligo di vestire abiti coprenti ogni centimetro della pelle e di mettere al corrente madre e patrigno dei suoi spostamenti, come anche di indossare sempre un braccialetto raffigurante il Corano. La raffigurazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati