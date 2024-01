Nascondeva droga e soldi in casa, arrestato un insospettabile operaio

Arresto per insospettabile operaio con droga e soldi a casa. Amaro epilogo per un operaio salentino che è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Casarano, nel corso di una mirata attività preventiva e repressiva messa in campo dai militari, per il contrasto dello spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti. Attività che prosegue incessante su tutto il territorio della provincia.

Trovati 2 kg fi marijuana

Nel pomeriggio di lunedì i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato l’uomo nella flagranza di reato poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’accurata e meticolosa attività info-investigativa ha condotto i militari presso l’abitazione dell’operaio dove, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti oltre 2 Kg di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “marijuana” nonchè materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Parte della sostanza è stata rinvenuta in contenitori di plastica, altra invece in vasetti di vetro che l’uomo teneva celati nel garage pertinente la sua abitazione. La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto è stata sottoposta a sequestro unitamente alla somma di euro 2.000 che l’uomo teneva in casa in banconote di vario taglio e che sarebbe ritenuta il provento di una presunta attività di spaccio.

L'uomo ai domiciliari

Terminate le operazioni di polizia quindi, l’uomo è stato arrestato e come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.