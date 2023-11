In un garage abbandonato nascondeva cocaina e marijuana: 41enne arrestato in Salento

Un 41enne di Specchia, in provincia di Lecce, è stato arrestato perché trovato in possesso di droga. I carabinieri della stazione locale hanno notato l'uomo che usciva da un garage abbandonato: alla perquisizione risultava avere in quel locale crack, cocaina, marijuana, hashish e materiale per il confezionamento.

Ancora a Specchia è stata trovata una serra con oltre 30 piante di cannabis indica. Il proprietario è stato denunciato. Il tutto è frutto dei controlli straordinari del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Tricase.