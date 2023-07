Salento, fa carburante e l'auto va a fuoco. Paura nell'area di servizio. E nella notte anche un altro rogo sospetto

Due incendi d'auto nel Salento. E se per uno è certa l'origine accidentale, sull'altro sono in corso gli accertamenti per verificare che, dietro, non ci sia la mano di qualcuno.

A Ruffano, intorno alle 7 i vigili del fuoco di Tricase sono intervenuti nell'area di servizio IP di via Torino, dove una Fiat Punto era andata a fuoco. Il proprietario del mezzo aveva appena fatto rifornimento quando si è accorto che dal vano motore stava fuoriuscendo del fumo. L'uomo ha avuto la prontezza di riflessi necessaria ad allontanare il mezzo dalla colonnina del carburante e a posteggiarlo nel piazzale. Le fiamme, divampate in pochi minuti, hanno distrutto l'auto. A causare l'incendio pare sia stato un problema di natura elettrica.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Taurisano.

Intorno alle 4, invece, a Trepuzzi è andata distrutta dal fuoco una Audi A4 station wagon di proprieta di un 33enne originario del Montenegro. L'auto era parcheggiata in via Gobetti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo e la zona.

Sono in corso le indagini per scoprire se il rogo sia stato appiccato da qualcuno. Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le registrazioni di eventuali telecamere installate nella zona.