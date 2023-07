Salento, abusi su un 14enne: rinviato a giudizio un uomo di 48 anni

Avrebbe abbordato un ragazzino di 14 anni per strada, costringendolo a seguirlo in un casolare abbandonato, per poi abusare di lui. Un uomo di 48 anni originario di Bari e residente in un Comune del Salento è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

I fatti sono avvenuti il 3 ottobre del 2021.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo era uscito dalla chiesa del paese e stava raggiungendo l’abitazione della nonna per il pranzo, quando si sarebbe fermato a scambiare alcune parole con l’uomo, che stava portando a spasso il cane. Con il pretesto di fargli vedere un’abitazione abbandonata, poi, il 48enne avrebbe condotto il ragazzo in un casolare e lì avrebbe approfittato di lui, nonostante i tentativi del minorenne di rifiutarsi di sottostare alla volontà dell’uomo. L’indagato avrebbe agito in modo imprevisto, per prevenire qualunque forma di rifiuto da parte del ragazzo e approfittando anche dello stato di paura in cui lo stesso ragazzo si trovava.

I fatti

La presunta vittima ha confidato l’accaduto prima ad alcune amiche, poi ai genitori. Questi ultimi hanno raggiunto la stazione dei carabinieri per presentare denuncia e hanno fatto scattare i controlli a carico del 48enne. Nel corso dell’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Simona Rizzo, sono stati sottoposti a sequestro i telefoni dell’indagato e del ragazzo. Dall’analisi dei dispositivi elettronici sarebbero emersi alcuni messaggi sospetti. Il 14enne, inoltre, è stato ascoltato con la formula protetta dell’incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Sermarini, ed ha sostanzialmente confermato quanto contestato dagli investigatori, rafforzando così il quadro accusatorio nei confronti dell’uomo.

Nella giornata di ieri, dinanzi al gup Silvia Saracino, si è svolta l’udienza preliminare, al termine della quale il 48enne è stato rinviato a giudizio. I genitori si sono costituiti parte civile con gli avvocati Luigi e Arcangelo Corvaglia, sia in proprio, sia in qualità di esercenti la potestà genitoriale, chiedendo un risarcimento di 150mila euro. L’imputato è difeso dagli avvocati Oronzo Carrozzini e Pasquale Giulitto. Il processo inizierà il prossimo 6 dicembre dinanzi alla seconda sezione penale collegiale del Tribunale di Lecce.