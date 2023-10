La rondine? E' bianca. L'avvistamento nel Salento

Una rondine bianca è stata avvistata e fotografata lungo il litorale del Parco Naturale di Ugento. Un'immagine più unica che rara tanto che alcuni esperti del settore sono arrivati a dire che si tratti di un uccello unico del suo genere, i cui rarissimi avvistamenti si contano sulle punte delle dita nella Penisola italiana.

L'avvistamento e soprattutto la fotografia che documenta l'eccezionale scoperta, sono stati possibili grazie Enrico Cortese, birdwatcher e appassionato di fotografia naturalistica.

Come rilevato da alcuni ornitologi, si tratterebbe con tutta probabilità di un individuo affetto da leucitismo, una sorta di albinismo incompleto, una particolarità genetica rara che può rendere quasi interamente privo di pigmento e quindi di colore pellicce, piumaggio e squame degli animali.

Ancora una sorpresa naturalistica nella Terra d'Otranto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che dimostra come la penisola salentina sia ancora area feconda di avvistamenti non solo di specie ormai rare nel resto del Paese ma anche di individui unici come la rondine bianca che ci auguriamo possa ritornare dopo le fatiche delle migrazioni autunnale e primaverile.