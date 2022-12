Rinascita urbana: il palazzo specchiato su viale Otranto a Lecce diventerà un grande centro commerciale

Per oltre dieci anni ha versato in stato di abbandono tra degrado e incuria, ma da febbraio 2023 l’imponente palazzo a specchi di viale Otranto tornerà a splendere di luce propria restituendo decoro ad uno fra i quartieri più trafficati della città. Sono in dirittura d’arrivo i lavori diretti dalla Nuova Edilizia di Merine e coordinati dal designer Antonio Gatto.

Dall’anno prossimo l’edificio specchiato, che sorge all’angolo tra via Leuca e via XX Settembre, diventerà un nuovo punto di forza commerciale di Lecce.

La storia dell'edificio

Costruito negli anni ‘80, la struttura di circa duemila metri quadri che si erge su cinque piani aveva ospitato diversi istituti bancari. Successivamente è stata per ben 15 anni la sede dell’Agenzia delle Entrate, ma nell’ultimo decennio l’immobile è rimasto vuoto. Una fase di stallo che ha prestato il fianco al degrado di una zona prospiciente il centro storico. L’area poco illuminata è diventata la casa dei senza tetto e degli sporcaccioni. Le saracinesche dei locali che stazionano ai piedi del palazzo sono imbrattate dai murales e per anni non sono mancate le numerose lamentele da parte dei residenti della zona che circumnaviga lo stabile.

Nonostante la maestosità e la centralità dell’immobile, situato nelle immediate vicinanze di Porta San Biagio, non era stata avanzata alcuna richiesta per riscattarlo e riconsegnarlo alla città e al suo antico splendore. Fino a gennaio scorso, quando la società Idea Sposa Srl, amministrata da Ivano Francavilla, ne ha acquisito un’ampia metratura che si estende su diversi piani dell’immobile. Dopo l’acquisizione, di concerto con l’amministrazione comunale, sono partiti gli interventi di riqualificazione. E a distanza di quasi un anno la struttura è quasi pronta per ridare nuova linfa ad punto strategico del centro.

Le parole dell'assessore

«Uno stabile rimasto in disuso per oltre dieci anni torna ad uso della città attraverso l’iniziativa di un privato - spiega Paolo Foresio, assessore del Comune di Lecce al Turismo e allo Sviluppo Economico -. Come amministrazione comunale non possiamo che esserne felici e soddisfatti. Per questo motivo abbiamo seguito tutto l’iter passo dopo passo. La zona, una volta aperto il nuovo store, vivrà una nuova riqualificazione, con illuminazione e decoro urbano che a causa dello stato di abbandono generale si erano andate perse». La società Idea Sposa Srl, azienda leader nel settore wedding fondata nel 1978 e con diversi punti vendita all’attivo, ha deciso di rendere il palazzo un grande ed elegante store dedicato all’abbigliamento per la cerimonia e non solo.

«Da molti anni avevo il progetto di realizzare a Lecce un contenitore adeguato alla città e alla provincia di Lecce - spiega l’amministratore unico di Idea Sposa, Ivano Francavilla - dove sia possibile trovare abbigliamento dalle linee eleganti, business e casual con accessori, dei total look completi per cerimonie e non solo, con un settore squisitamente sartoriale dove poter realizzare abiti da uomo su misura personalizzando il proprio abito e scegliendo tessuti pregiati. Trovare il luogo adatto che potesse rispettare questi requisiti non è stato facile e per questo motivo c’è voluto del tempo, ma abbiamo trovato un immobile che non solo rispettava i nostri criteri ma che poteva anche restituire qualcosa di importante alla città in fatto di riqualificazione e decoro. Sicuramente l’investimento e l’intervento di ristrutturazione e adeguamento sono stati impegnativi - conclude Francavilla -, ma siamo quasi al termine e non vedo l’ora di poter contribuire con il nostro impegno ad una grande restituzione alla città e ai turisti».