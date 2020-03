Metapulia, no della Provincia alle autorizzazioni per impianto di biometano e compost nella zona industriale di Lecce

Ultimo aggiornamento: 16:18

Una parola sola: diniego. Scritta a chiare lettere nel documento pubblicato da questo pomeriggio sul sito della Provincia di Lecce , a firma del dirigente del settore Tutela e Valorizzazione ambientale, Luigi Pietro Tundo. L’impianto di biometano e compost di qualità, previsto dal progetto presentato dalla società romana MetApulia Srl nella zona industriale di Lecce, in viale Danimarca, a ridosso del territorio del comune di Surbo, non si farà. Il procedimento avviato con il deposito dell’istanza di MetApulia , presentata il 5 giugno dello scorso anno, e finalizzata all’ottenimento della Valutazione di Impatto Ambientale e della Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione biometano e compost di qualità da Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), si è concluso con parere negativo. Un parere fondato sui due pareri contrari dei comuni di Surbo e Lecce, e sul mancato rispetto delle distanze dai siti sensibili del primo comune. «La Conferenza di Servizi non ha, in definitiva - è scritto nel documento della Provincia - avuto modo di accertare la compatibilità dell’impianto proposto ai principi stabiliti dall’art. 177 comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente». Così si chiude con un diniego il procedimento avviato oltre un anno e mezzo fa, e per la seconda volta, da MetApulia.