Rapinarono una tabaccheria: arrestati in due

LECCE – Due arresti e una denuncia sono stati effettuati dai carabinieri per l’assalto in tabaccheria dello scorso 18 dicembre. In carcere due leccesi: Giuseppe Castelluzzo, 39enne, e Massimiliano Montinaro, di 48 anni, arrestati dai militari della stazione di Lecce perché accusati della rapina ai danni della tabaccheria “De Monti”, situata nei pressi del mercato di Settelacquare, dove fecero irruzione armati di pistola, riuscendo a portare via un bottino di pochi spicci. Per il medesimo colpo è indagato a piede libero anche il 36enne S.L., accusato di rapina in concorso con Castelluzzo e Montinaro.

Gli investigatori ora indagano per capire se la banda è coinvolta in altre rapine avvenute in quei giorni a Lecce.