Rapina al distributore: in due irrompono all'ora di chiusura

Sono entrati in azione armati di pistola e con il volto coperto i due rapinatori che in tarda mattinata hanno messo a segno il colpo presso il distributore di Carburanti Esso, a Castromediano, il quartiere periferico che collega il capoluogo al comune di Cavallino. I rapinatori dopo essersi accaparrato il bottino, ancora in via di quantificazione, sono fuggiti via a bordo di uno scooter. Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Lecce che hanno avviato le ricerche dei rapinatori e stanno acquisendo i filmati del sistema di video sorveglianza per cercare di individuare elementi utili e necessari per risalire all’identità dei responsabili. Ultimo aggiornamento: 15:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA