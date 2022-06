Rapina al distributore Eni: i ladri scappano su una moto con targa oscurata

Si cercano ancora i due uomini che ieri sera, intorno alle 18.30, hanno compiuto una rapina al distributore Eni - si trova fra le uscite 3 (via Adriatica, Torre Chianca e motorizzazione civile) e 4A (via Giammatteo) della tangenziale est di Lecce - con una moto.

In particolare, i rapinatori si sono serviti di una Naked nera con la targa coperta: inizialmente si sono spacciati come clienti ma in realtà poi si sono fatti consegnare l'incasso dall'addetto ai carburanti minacciandolo con un coltello. Infine, sono fuggiti in direzione sud. Le indagini sono ora in mano agli investigatori della squadra mobile.