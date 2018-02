Rapina alla Valentino caffè: via con 36mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Una rapina si è consumata nel pomeriggio ai danni dell'azienda Valentino Caffè, nella zona industriale di Lecce. Due persone, armate di fucile a canne mozze e con i volti coperti da passamontagna, hanno fatto irruzione nel magazzino della ditta - che si trova in viale Croazia - minacciando alcuni dipendenti e fuggendo con il denaro racimolato. I banditi, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a fuggire nelle campagne circostanti, prima che la zona venisse circondata dalle pattuglie della sezione Volanti e della Squadra mobile. La polizia ha dato il via a una caccia all'uomo in tutta la città. Stando ai primi accertamenti, il bottino ammonterebbe a 36mila euro: 22mila in contanti e 14mila in assegni.