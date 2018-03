Tentò di violentare la dottoressa della guardia medica: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Racale è stato denunciato dai carabinieri A.G.F., 43 anni, per tentata violenza sessuale ai danni della dottoressa di turno alla guardia medica.L'episodio risale al pomeriggio del 3 marzo scorso, quando l'uomo chiese l'intervento domiciliare del medico, in servizio alla Guardia medica del comune di Taviano. Una volta nella sua casa, però, la dottoressa in visita domiciliare fu aggredita da quell'individuo che tentò di baciarla e poi si abbassò i pantaloni mostrandole le parti intime.La dottoressa a quel punto andò via e poi denunciò l'accaduto ai carabinieri. Al termine delle indagini, adesso, l'uomo è stato denunciato.