Nasce il nuovo podcast sulle opere di Carmelo Bene: aperte le selezioni per trenta giovani attori e attrici

In occasione del ventesimo anniversario della morte di Carmelo Bene, nasce il progetto che mira alla realizzazione di 60 podcast che celebreranno la produzione artistica di uno dei più grandi esponenti della neoavanguardia teatrale italiana. Per l'occasione, l'Archivio Carmelo Bene ha avviato la selezione di trenta attori e attrici sotto i 35 anni. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 25 settembre 2023.

Il progetto

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto «C'era una volta un Genio» promosso dal Polo Biblio Museale di Lecce, in occasione del ventesimo anniversario della morte dell'artista pugliese.

Il progetto è finanziato dal ministero della Cultura con la collaborazione di Rai Radio Tre, Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo, e il circuito Giovani Artisti Italiani (Gai). La Regione Puglia comunica che il bando «C'era una volta un genio» vuole contribuire «a promuovere le storie e le produzioni di teatro, cinema, televisione, poesia, letteratura dell'artista attraverso un racconto nuovo e strumenti di approfondimento contemporanei, più vicini anche alle nuove generazioni».