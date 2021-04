Addio a Nonna Pippinella: la donna più longeva del Salento aveva 107 anni

Pippinella è volata in cielo. È morta a 107 anni Giuseppa Matino, per tutti Pippinella, la nonnina di Guagnano tra le più longeve del Salento e d’Italia. Si è spenta serenamente, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Un intero paese le voleva bene, in poco tempo sui social si sono susseguiti innumerevoli messaggi a lei dedicati, insieme a una miriade di foto che la ritraggono sorridente, com’era sempre e com’è stata fino all’ultimo dei suoi giorni.

«Una persona generosa»

Era «una persona umile, buona e generosa», così la ricordano in tanti, pronti a giurare di non dimenticare mai tutta la bontà d’animo che ha saputo seminare in oltre un secolo di vita. Amava stare con i giovani, amava la vita e non ha smesso un solo istante di affidarsi al buon Dio, come ripeteva sempre.

Aveva festeggiato il traguardo prezioso di un altro anno di vita lo scorso novembre, che insieme al suo sorriso dolce era stato un’iniezione di coraggio e speranza nel tempo della pandemia.

Non c’era stata la consueta festa a causa del Covid e le era dispiaciuto tantissimo non condividere la gioia del compleanno con la tutta famiglia. Aveva 4 figli, 10 nipoti e 10 pronipoti. Sempre lucida, in tutti i suoi anni non ha mai smesso di fare ciò che le stava più a cuore, ossia praticare la sua fede.

Quando le si chiedeva cosa fare per affrontare la pandemia e sconfiggerla, lei non aveva dubbi: «Dobbiamo pregare» diceva sempre, sicura e sincera. Non c’è stato un solo giorno in cui non si sia sentita grata al Signore per la lunga vita concessale.