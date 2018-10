© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che spettacolo nonna Picia Valzano. Lei che a gennaio spegne ben 107 candeline confermando di essere la nonna più longeva del Salento, ha voluto ricordare in esclusiva per Quotidiano il suo elisir di giovinezza e soprattutto augurare una felice festa a tutti i nonni del Salento di Puglia e d'Italia.«Mangio tutto, non rinuncio a nulla e vivo alla giornata con l'aiuto di Dio. Auguri a tutti i nonni e che questa sia festa di vita». Nonna Picia sarà l'ospite d'onore della società operaia di Novoli che dalle 19.30 festeggerà con un evento speciale tutti i nonni. E preparatevi a vedere nonna Picia a ballare e a cantare. E' proprio vero: cuore allegro, Dio lo aiuta.