Piantagione di marijuana nel Campo Rom: una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erba pronta per l'uso e semi in busta da piantare.Operazione antidroga questa mattina nel campo Rom Panareo da parte della Polizia Municipale.L'ispezione nel complesso di case prefabbricate a pochi chilometri dal centro abitato sulla strada statale 7 ter è scattata nella prima mattinata di oggi.Nelle immediate vicinanze del campo, in uno sterrato tra la recinzione ed un uliveto, gli agenti di viale Rossini hanno rinvenuto tracce di una vera e propria piantagione di marijuana, sequestrando sei piante di medie dimensioni, accuratamente interrate in buste di plastica.Un'altra pianta in vaso, di più grandi dimensioni, sempre presumibilmente della Famiglia delle Cannabinacee, invece è stata trovata in un container abitativo parzialmente trasformato in serra, grazie all'utilizzo di un'apposita lampada termica.Nella stessa casa sono state rinvenute anche sette confezioni imbustate di “erba” pronta per l'uso, per un ammontare complessivo di 276,07 gr., e ad una busta di sementi di 21,37 gr. .Piante e sostanza stupefacente sono stati sottoposte a sequestro giudiziario, come disposto dal magistrato di turno.Mentre l'assegnatario della casa è stato denunciato.