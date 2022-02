Pesce fresco del Salento nelle mense della Caritas. Il vescovo Filograna: «Sostegno anche ai pescatori»

Pesce fresco dal mare del Salento direttamente sulle tavole della mense Caritas. Sarà possibile grazie all'accordo tra il Gal/Flag “Terra d’Arneo” e la Caritas della diocesi di Nardò-Gallipoli, con la collaborazione del Progetto “Opera Seme”, relativo all’iniziativa sperimentale “Pescato d’Arneo”, progetto che dà voce alle necessità dei pescatori dei comuni di Gallipoli, Nardò e Porto Cesareo, in questa particolare fase di difficoltà legata alla pandemia del coronavirus e, parallelamente, garantisce un’azione di solidarietà destinata alle fasce più deboli delle comunità.

Pesce acquistato dalle cooperative di Porto Cesareo e Gallipoli

I fondi resi disponibili dal Gal “Terra d’Arneo” saranno impiegati per acquistare pesce fresco locale direttamente dalle cooperative di pesca,che verrà destinato alle mense di comunità (a Nardò, Gallipoli e Casarano), abbattendo quindi la filiera, a garanzia di un prodotto fresco per i consumatori e di un equo compenso per gli imprenditori ittici.

Il vescovo Filograna: «Alimentazione sana per i poveri e sostegno ai pescatori»

«Un esempio di perseguimento del bene comune attraverso il principio di collaborazione tra Chiesa e Istituzioni con i valori di sussidiarietà e solidarietà» così è stato presentato il progetto che, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, consente «il riconoscimento del giusto guadagno per un comparto in difficoltà, quello della pesca, e che guarda ai poveri e alla premura per un’alimentazione sempre più sana» ha rimarcato il vescovo Filograna. “Pescato d’Arneo”, prevede anche l’attivazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione sul consumo del pescato locale, sul rispetto del mare e la formazione per l’eliminazione della plastica dalle confezioni.