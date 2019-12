Pericolo crolli a San Foca: transennata area di 30 metri

Continua l'allarme falesia lungo la costa adriatica. La litoranea colpita, ancora una volta, è quella del Comune di Melendugno. In particolare a San Foca dove uno squarcio sta cambiando velocemente aspetto.

Il buco presente nella zona era nato con gli ultimi crolli avvenuti la settimana scorsa a San Foca, quando crollò uno sperone abbastanza grande di falesia. Dopo le pioggie di ieri e le mareggiate il buco si è allargato maggiormente e tutta la zona è stata messa in sicurezza, con delle transenne alte da cantiere per vietare ogni tipo di accesso. Il luogo è molto fragile e delicato perciò fa sapere il Comandante della Polizia Municipale Antonio Nahi «si raccomanda massima prudenza per ulteriori pericoli crolli, attenzione e buonsenso». La zona transennata è di circa trenta metri. Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA