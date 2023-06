Villa trasformata in discoteca abusiva e in 600 per il live di Skinny: arriva la Finanza, due denunce

Avevano affittato una villa privata in nero, con annessa piscina e un ampio parcheggio per un party a pagamento abusivo. Quando la guardia di finanza della compagnia di Gallipoli ha fatto il suo ingresso nella struttura, nel territorio di Galatina, in provincia di Lecce, ha visto almeno 600 giovanisimi, tra i 12 e i 27 anni. Il pubblico numeroso era lì per assistere al concerto del rapper siciliano ventenne, Skinny, iniziato da pochi minuti.

I controlli della guardia di finanza

Dai controlli effettuati dalla finanza è stato accertato che l'organizzatore della serata ed il proprietario dell'immobile non avevano la licenza di pubblica sicurezza oltre alla certificazione di prevenzione incendi.

Inoltre l'area che era stata allestita a discoteca era sprovvista del tutto delle uscite di sicurezza.

Il rapper Skinny durante la festa abusiva

Sui due gravano ora i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e di omessa certificazione di prevenzione antincendio. I finanzieri hanno multato i due anche per la vendita di alcolici e per l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatori. Sei clienti invece avevano con sé modici quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana, tutti sequestrati. Il rapper ha riferito invece agli inquirenti di essere all'oscuro delle irregolarità accertate all'interno della villa.