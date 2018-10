Partite truccate e mafia: chieste le condanne per i Coluccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partite truccate e mafia, questa mattina il procuratore aggiunto della Dda Guglielmo Cataldi ha presentato le richieste di condanna per gli imputati: 12 anni a testa sono stati chiesti per Danilo e Luciano Coluccia, padre e figlio appartenenti all'omonimo clan di Noha. I due rispondono di mafia e violazione della legge sulla lealtà nelle competizioni sportive e alcuni episodi di estorsione. Chiesti anche 5 anni e mezzo per Alessio Antico, 1 anno e 800 euro di multa per Mauro Giordano, 1 anno e mezzo per Cosimo Manta e Antonio Renis. La sentenza è attesa il 6 novembre.