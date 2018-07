Basta con i baci al sapore di fumo. Come? Lo spiegano alla lounge Iquos sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Essere perennemente indecisi su tutto (21%), non avere voglia di badare ai figli (18%) ma soprattutto essere un fumatore convinto e poco rispettoso (33%). Sono questi i piccoli aspetti della vita di ogni giorno che mettono in crisi la vita di coppia dei salentini. A incidere sono chiaramente anche altri motivi come la durata della relazione per lui (66%) e le incomprensioni quotidiane per lei (65%), ma anche il fumo sembra avere un ruolo importante.E’ quanto emerge da uno studio condotto da Found! per Philip Morris Italia in occasione dell’apertura, asul Lungomare degli Eroi, di una Lounge Iqos, temporary store dedicato alla presentazione e alla vendita del dispositivo Iquos, che scalda e non brucia stick di tabacco appositamente progettati, sarà presente fino al 31 agosto sul Lungomare degli Eroi.Obiettivo dell’indagine, condotta con metodologia Web Opinion Analysis su circa 250 salentini – uomini e donne tra i 25 e i 55 anni: capire quanto si sentono affiatate le coppie e quali sono i principali motivi che possono minare l’armonia e il feeling tra i partner. Parlando del fumo, cosa dà maggiormente fastidio? Tra le donne, al 32% di loro non piace il cattivo odore quando ci si scambia un bacio, il 12% non tollera che lui lasci i posaceneri pieni di mozziconi mentre il 14% si sente disgustata dalla puzza che lui lascia al suo passaggio dopo aver fumato. Sempre le donne non apprezzano le dita ingiallite dal fumo (11%) o trovare pacchetti aperti e sparsi per casa o in macchina (10%). Per contro, il 31% degli uomini rimprovera a lei la puzza addosso ai vestiti mentre il 19% afferma che non tollera in generale il cattivo odore di lei malgrado siano entrambi fumatori.Quali sono invece da fumatore le risposte a queste lamentele? Un uomo su 2 (50%) si divide tra chi reputa esagerata la reazione della partner (25%) e chi si giustifica dicendo che è stata solo una distrazione rassicurando che la prossima volta sarà più attento (25%). Tra le donne, invece, il 26% dichiara di adeguarsi solo se sa di essere nel torto mentre il 21% evita di buttare altra benzina con risposte che possano innescare ulteriori litigi. Coloro che ammettono di essere in difetto, infine, sono appena il 15% dei soggetti indagati (lui 14,5%, lei 15,5%).Se l’opzione migliore in assoluto è quella di smettere di fumare, per coloro che non riescono o non vogliono smettere tra le alternative che potrebbero ovviare ai problemi riscontrati: dispositivi per scaldare il tabacco anziché bruciarlo. Senza far ricorso alla combustione, non si produce fumo né cenere, ma una specie di aerosol contenente nicotina. La differenza dalle sigarette elettroniche è che queste usano l’elettronica per generare un aerosol da una soluzione liquida che può contenere nicotina ma non tabacco. Provare per credere. E poi, ovviamente, smettere di fumare.