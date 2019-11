Nuovo furto in ospedale: «Rubati i joystick regalati ai piccoli pazienti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un furto di giocattoli all' ospedale Vito Fazzi di Lecce . Stavolta, sono stati rubati i due joystick di una Playstation , installata in una stanzetta per consentire ai più piccoli pazienti di trascorrere qualche ora di svago giocando ai videogame con altri bambini.A denunciare il fatto su Facebook è don Gianni Mattia, cappellano dell'ospedale salentino. «Sono rammaricato – scrive don Gianni – Abbiamo una stanza allestita per i bambini dove avevamo messo una playstation con due joystick. Ora sono spariti. Potevi chiedermeli e te li avrei regalati – continua il cappellano del Fazzi, fondatore della onlus “Cuore e mani aperte”, rivolgendosi al ladro– ma prenderli senza nemmeno informarmi non è stato educativo per lei, né per il piccolo che era ammalato e che ha visto un genitore appropriarsi di qualcosa che non solo non era vostro, ma che serviva per altri bambini ammalati. Provvedo subito a riprenderli. Questo è quello che stiamo insegnando ai nostri figli… anche qualche dvd è sparito. Ma è normale – conclude con amarezza il sacerdote – quello che è pubblico è di tutti. Fraghiamolo, tanto chi se ne accorge?».L'indignazione è montata in queste ore, dopo la pubblicazione del post, ma purtroppo al Fazzi non solo i giochi vengono rubati. Le segnalazioni di furti di ogni genere provengono da ogni reparto.