Nuova questura a Lecce, Caroppo: «Iter procede, presto l’acquisto del terreno»

Avanza l'iter per la nuova sede della Questura a Lecce. Indivuata l'area di via Caduti di Nassiriya come quella più idonea.

La nota dell'onorevole Caroppo

A seguito del completamento dell'avviso pubblico di "manifestazione di interesse – ricerca di mercato immobiliare per l'acquisizione in proprietà di un terreno per le esigenze della Polizia di Stato”, pubblicato dalla Prefettura di Lecce il 16 gennaio (a cui il Comune del capoluogo aveva aderito con la volontà di alienare allo Stato il lotto di terreno situato in Via di Nassirya/Via delle Silene), sulla procedura in corso è intervenuto il deputato salentino di Forza Italia, Andrea Caroppo. «Dopo anni di annunci, procede l’iter per la costruzione della nuova Questura di Lecce. Come avevo annunciato - scrive l'onorevole Caroppo - negli scorsi mesi la Prefettura, per conto del Ministero dell’Interno, aveva pubblicato un avviso per ricercare un terreno da acquistare e su cui realizzare la nuova sede della Polizia. Alla scadenza sono pervenute diverse proposte e quella del Comune di Lecce, relativa al terreno di sua proprietà di via Caduti di Nassiriya nei pressi del Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino”, è stata ritenuta la più adeguata. Ora si attende solo la certificazione sull’assenza di falde acquifere che il Comune di Lecce dovrebbe aver consegnato nelle scorse ore, affinché si possa procedere all’atto di acquisto del terreno e all’acquisizione al demanio. È tempo di dare risposte concrete alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che da decenni aspettano una nuova sede per poter lavorare in ambienti sicuri, salubri e dignitosi».