Notte di fuoco nel Salento: incendiate tre auto e un furgone

Notte di fuoco nel Salento: bruciate tre auto e un furgone a causa di tre diversi incendi.

Il primo incendio si è sviluppato a Novoli attorno alle 22.10 ed ha interessato una Citroen modello C3. Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti, l’incendio ha interessato parte della zona posteriore dell’auto. L’opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Doppio incendio a Lecce

Doppio intervento a Lecce: alle una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Battisti per un incendio di un furgone Fiat Ducato che ha interessato la parte anteriore del mezzo. Più tardi, attorno alle 3.25, in Piazzale Genova si è verificato un incendio di due autovetture: una Fiat Multipla e una Fiat Punto, che sono andate completamente distrutte.

L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una terza autovettura, una Clio parcheggiata nelle immediate vicinanze delle auto oggetto dell’intervento.