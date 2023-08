La super nonna di Lecce compie 108 anni: a Jolanda gli auguri del sindaco e della città

Nonna Jolanda compie 108 anni: un record per la città di Lecce che oggi le rivolge i suoi auguri. A far visita alla arzilla vecchina ultracentenaria è stato, questa mattina, il sindaco Carlo Salvemini, che già le aveva tributato i suoi omaggi in occasione del secolo compiuto, otto anni fa.

Salvemini ha offerto a Jolanda un mazzo di fiori, prima di chiudere la chiacchierata con la concittadina più longeva della città capoluogo del Salento. Auguri Jolanda, anche dalla redazione del Nuovo Quotidiano di Puglia.