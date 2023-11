Ladri senza scrupoli: rubato il furgoncino utilizzato per accompagnare i ragazzi disabili al centro diurno

Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì: rubato il pulmino in dotazione alla Sezione provinciale di Lecce dell'Associazione Italiana Persone Down di Nardò. A quanto è dato sapere, i malviventi avrebbero agito a San Cesario, dove il mezzo, un Fiat Doblò attrezzato, si trovava parcheggiato. Il Doblò, infatti. veniva utilizzato per accompagnare ragazzi con la Sindrome di Down da Lecce e zone limitrofe fino al Centro Diurno di Nardò, che ha sede nella Zona 167 e che in passato è stata bersaglio anche di atti vandalici e di provocazioni e offese da parte di bulletti di quartiere. Il furto del mezzo, quindi, è un altro atto vile, un colpo basso, compiuto da ignoti contro un'associazione che aiuta persone con disabilità a recuperare e conservare negli anni la propria autonomia negli atti quotidiani di vita.

«Restituitelo»

Dall'associazione arriva l'invito accorato rivolto all'autore (o autori) del furto "a restituire al più presto quanto rubato per consentire gli spostamenti dei ragazzi e la ripresa delle proprie e quotidiane attività formative". Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.