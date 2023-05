Scuola, sport e storia: gli studenti si sfidano in sei gare alle Olimpiadi dei Messapi

Scuola, sport e valorizzazione della storia, un connubio vincente in Salento. È tutto pronto, infatti, per la prima edizione delle "Messapiadi: le Olimpiadi dei Messapi", domenica 28 maggio dalle 8.30 alle 12.30, nel parco archeologico Palombara di Muro Leccese, in provincia di Lecce, per l'occasione trasformato in un vero e proprio insediamento messapico.

L'evento

L'evento, organizzato da Coni e Unisalento, oltre che patrocinato da Puglia promozione, coinvolge 7 città messapiche, 252 atleti in 6 gare, proprio come accadeva nei giochi olimpici in Grecia. L'idea è dell'archeologo docente di Unisalento, Francesco Meo.

Sport per tutti

A sfidarsi ci saranno infatti i ragazzi di quarta e quinta elementare degli istituti comprensivi oltre che di Muro Leccese, anche di Alezio, Cavallino, Melendugno, Nardò, Poggiardo e Soleto. Ognuno sarà rappresentato dallo stesso numero di alunni e alunne in ogni sport: tre nelle categorie individuali, quattro per la corsa a staffetta e cinque per il tiro alla fune, lancio del vortex (lancio del giavellotto) e triathlon (stadion, corsa ad ostacoli e lancio del vortex).

I Messapi

La manifestazione riprende, in maniera ludica, le vicende degli antichi popoli della Messapia, regione storica che si estendeva da Egnazia, oggi nel territorio di Fasano, in provincia di Brindisi, fino alle coste più estreme della penisola salentina.

Sono sette comuni che hanno all'interno del loro territorio un parco archeologico legato alla popolazione preromana e che hanno scelto di promuovere la loro storia e il loro territori mettendoli a sistema, con l'obiettivo di unire la conoscenza della terra d'origine allo sport.