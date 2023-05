Nel weekend ecco le visite guidate nei Tesori nascosti di Puglia/Scopri i luoghi

Per chi vuole conoscere alcuni beni culturali poco conosciuti della Puglia, il 27 e 28 maggio ecco per voi per la terza edizione l'iniziativa "Tesori nascosti di Puglia", progettata dall'Unpli Puglia Aps e con il patrocinio della Regione Puglia-Assessorato all’Industria Turistica e Culturale.

L'evento ha l'obiettivo di far scoprire, grazie a visite guidate, le peculiarità architettoniche, paesaggistiche e storiche pugliesi che non ricadono tra le attrattive più conosciute. Il progetto è nato come una sfida per una "rinascita culturale" e per mettere di nuovo al centro la cultura per una società più inclusiva e sostenibile. Nei quattordici appuntamenti, organizzate dalle Pro Loco cittadine, spazio quindi a far conoscere le bellezze celate, tra cui i territori rurali, i centri storici, le chiese e i palazzi che spesso gli stessi pugliesi non conoscono.

Scorri per scoprire i quattordici luoghi per ogni provincia