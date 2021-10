Muro Leccese, paura al market: auto a fuoco nel piazzale

Auto in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi a Muro Leccese nel piazzale del supermercato Conad in via Malta. Le auto sono una della proprietaria del supermercato e l’altra del fratello.

Le auto incendiate e la paura tra i clienti

L'incendio è scoppiato intorno alle 19 mentre il market era pieno di clienti. Immediatamente si è creato il panico tra la gente che improvvisamente ha visto divampare le fiamme in strada.

Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, due invididui incappucciati avrebbero dato fuoco alle parcheggiate nel piazzale del market. Sul posto anche i vigili del fuoco per domare l'incendio. Le auto, un Audi a A4 è una Bmv X,4, sono andate completamente distrutte ed i vigili del fuoco hanno fatto fatica a riconoscerle. Già qualche anno fa i proprietari del market sono stati vittime di un episodio del genere. Il titolare del market è stato subito ascoltato dai carabinieri insieme alla sorella e hanno riferito di non aver ricevuto minacce.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamenre di sorveglianza nella zona alla ricerca delle possibili tracce lasciate dai due individui incappucciati che potrebbero essere fuggiti a bordo di un'auto.