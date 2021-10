Auto in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi a Muro Leccese nel piazzale del supermercato Conad in via Malta. Le auto sono una della proprietaria del supermercato e l’altra del fratello. Le auto, un Audi a A4 è una Bmv X,4, sono andate completamente distrutte ed i vigili del fuoco hanno fatto fatica a riconoscerle. Immediatamente si è creato il panico tra la gente che improvvisamente ha visto divampare le fiamme in strada.