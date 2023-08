«Siamo pronti per la festività di Sant’Oronzo. Saremo presenti in città con 89 unità per garantire la massima sicurezza in città». Ad annunciarlo è il comandante della Polizia Municipale di Lecce Donato Zacheo, il quale ha già pianificato l’attività che dovrà essere svolta da qui ai prossimi giorni. «Siamo impegnati per garantire la sicurezza, non solo ai nostri cittadini ma anche ai turisti - spiega il comandante Donato Zacheo -. Nel corso di questi giorni è stata intensificata l’attività nelle marine, dove si sono svolti alcuni eventi molto partecipati e che hanno coinvolto un numero importante di persone, ma sia in occasione degli eventi sportivi che dei concerti che si sono svolti nella marina di San Cataldo tutto è andato nel migliore dei modi e non ci sono stati particolari problemi che sono emersi». Non solo le marine. A partire dal 15 luglio il Comune ha emesso, infatti, un’ordinanza che ha regolamentato la notte in città dove per non sono state riscontrare infrazioni: «Nel centro storico ci sono stati costanti controlli e non ci sono particolari eventi da segnalare, fatta eccezione per alcune sanzioni che sono state elevate ai danni di alcune attività che hanno somministrato bevande alcoliche a dei minori. Un punto sul quale poniamo grande attenzione per prevenire guai peggiori, sulle strade del territorio. Nel corso dei controlli abbiamo anche elevato delle sanzioni a due attività artigianali, che prive dei regolari permessi, somministravano generi alimentari ai clienti. Fortunatamente non ci sono stati degli episodi di violenza e questo dimostra anche che c’è un tipo di turismo e un’educazione in città di buon livello che permette di vivere in tranquillità le vie barocche».



Le attività in campo