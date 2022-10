Morto Pedone, volto storico della sinistra salentina. Il cordoglio sui social: «Esempio di passione, impegno e coerenza»

La notizia della sua morte è giunta improvvisa quanto inaspettata in mattinata: Lecce e il Salento piangono la scomparsa di Gigi Pedone. Lo storico volto della sinistra salentina, originario di Alessano e residente a Lecce da anni, si è spento all’età di 72 anni a causa di una malattia. Lascia la moglie, Paola e una figlia.

La tessera del Pc e la lunga militanza a sinistra

Da sempre strenuo sostenitore dei valori della sinistra, durante gli anni della gioventù Pedone si era iscritto al Partito Comunista nel quale aveva militato a lungo. Poi per l’ex dirigente dell’Associazione Artigiani l’esperienza nella pubblica amministrazione da assessore provinciale alle Attività produttive durante il primo governo del presidente Lorenzo Ria. E ancora, l’iscrizione al Partito Democratico e una partecipazione attiva alla vita politica e sociale della città che Pedone ha tenuto viva sino all’ultimo.

Il cordoglio sui social

Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social. Commosso il ricordo del sindaco Carlo Salvemini su Facebook: «Apprendo con grande dolore che il nostro caro Gigi Pedone ci ha lasciati. Per chi lo ha conosciuto è stato un esempio di passione, impegno, coerenza e caparbietà per tutta la vita. Che lo ha messo di fronte a prove difficili. Condivido con voi questa tristissima notizia, rivolgendo un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e ai tantissimi compagni e amici che lo hanno conosciuto e stimato, non solo a sinistra».

«Apprendo con dolore della scomparsa di Gigi Pedone, compagno ed autentico combattente» Così il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. «Già assessore provinciale nella giunta Ria, fu uno dei protagonisti di quella memorabile esperienza politica che valse al Salento una crescita fruttuosa e straordinaria di cui ancora oggi ne riconosciamo forza e autorevolezza. Alla sua famiglia giunga il mio cordoglio. E a tutti gli amici, ai compagni e a quanti hanno apprezzato il suo carattere schietto e caparbio la mia sincera vicinanza».