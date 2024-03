È morto Cosimo Romano, fondatore di Meltin'Pot. Fu tra i primi in Italia a produrre jeans e portò il Made in Salento in Russia. Chi era

Si è spento nella notte Cosimo Romano (a 85 anni), salentino di Matino (in provincia di Lecce), aveva fondato il brand Meltin'Pot - portato poi in Russia e Ungheria - ed è stato per anni simbolo di un territorio capace di fare fortuna, rimboccandosi le maniche, anche altrove. Persino "al di là del Muro". Era stato contadino, autista, poi titolare di un autolavaggio, nella sua Matino. Negli anni '60 con la moglie fondò un piccolo laboratorio artigianale per la confezione di abiti da lavoro. Fu uno dei primi, in Italia, a importare dagli Stati Uniti il tessuto denim per confezionare i jeans. Nel 1994 diede vita insieme al figlio Augusto - con la Romano Spa - al marchio Meltin'Pot. Il brand arrivò anche negli Stati Uniti d'America, segnando un'epoca. Nel campo dei jeans, così, diventò tra i maggiori rivenditori a livello europeo. Tanto che nel 2000 acquisì la Jeans Fritz Gmbh, una catena che in Germania aveva all'attivo oltre 200 punti vendita.

Negli anni d'oro la Romano Spa produceva oltre 13mila capi di abbigliamento al giorno. Decise di aprire un negozio a Budapest e uno a Mosca. In Russia il suo locale restò aperto per otto anni, mettendo in vetrina anche altre eccellenze del Salento (con una grande insegna, "Salentini". Era la Russia post Urss, in anni in cui la globalizzazione era un proposito da venire e poco più. L'impresa della "conquista di Mosca" con il Made in Salento è raccontata in un libro scritto dallo stesso imprenditore e dall'amico Pantaleone Pagliula.

Cosimo Romano si è spento nella notte, dopo una vita nella quale aveva conquistato l'Europa come produttore e rivenditore di jeans ed era riuscito, persino, a fare altrettanto a Mosca.