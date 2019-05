Scontro sulla Nardò - Avetrana, morta una donna. Ferito un ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un tragico schianto sulla provinciale che Nardò - Avetrana, la vittima è una donna di Taurisano, Anna Troisio, 66 anni, deceduta durante il trasporto in ospedale. Lo schianto questa mattina, in corrispondenza del territorio di Porto Cesareo, precisamente nei pressi della Masseria Giudice Giorgio. Nel terribile scontro sono rimaste coinvolte due auto: una Opel Agila e un Fiorino Fiat condotto dal dipendente di una pescheria.La donna, che aveva 66 anni e viaggiava con il marito a bordo della Agila, è morta poco dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118 durante il trasporto in ospedale. Nello scontro è rimasto ferito anche il marito, traspoortato in ospedale e il giovane conducente del Fiorino, 33 anni di Nardò, dipendente di una pescheria di Nsrdò, trasportato al Vito Fazzi di Lecce con delle fratture agli arti.