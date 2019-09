Mistero a San Cataldo: terzo anfiteatro o antico molto? Lo scatto dall'alto è virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ripresa aerea di un terreno incolto, brullo, dal quale si nota chiaramente una forma ellittica, sta facendo impazzire il web e gli amanti dell'archeologica. La ripresa è stata fatta nell'area compresa fra Lecce e San Cataldo ed è finita anche all'attenzione di alcuni archeologi e appassionati.Misura 400 per 300 metri e ha tutta l'apparenza d'essere un anfiteatro o, suggeriscono in rete, potrebbe trattarsi di ciò che resta di un antico castello o della struttura a terra legata al molo di Adriano , a San Cataldo, che ha funzionato nel corso dei secoli come approdo per le navi militari e dei mercanti nel Mediterraneo