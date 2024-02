Nuovo inquietante episodio di minacce in danno della magistrata Maria Francesca Mariano, giudice delle indagini preliminari a Lecce, già sotto scorta per precedenti intimidazioni. La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, una testa di un capretto insanguinata con una lunga lama da macellaio infilzata, è stata trovata sull'uscio dell'abitazione della giudice, a Lecce. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra mobile e della Digos per i rilievi. La magistrata, a quanto appreso, ha udito il rumore di alcuni gatti che litigavano e ha poi individuato sulle scale dell'abitazione la presenza del macabro avvertimento, con la scritta "Così".

Le indagini sui filmati delle telecamere

La testa di capretto è stata sottoposta a sequestro, per gli accertamenti necessari. Si stanno visionando i filmati delle telecamere presenti in zona. Mariano era già stata fatta oggetto di minacce, su cui indaga la Procura di Potenza, nell'ambito - è emerso - di un'inchiesta condotta sulla Scu del Brindisino. In particolare aveva ricevuto diverse missive, firmate, l'ultima delle quali riportava anche contenuti riferiti al demonio. Oltre alla gip, ad essere vittima di intimidazioni anche Carmen Ruggiero, la pm della Dda che aveva seguito l'inchiesta su un clan operativo a San Vito dei Normanni e dintorni. Il sostituto procuratore aveva anche subito una aggressione con coltello durante un interrogatorio di garanzia.