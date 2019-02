Mignone, dietrofront del M5S: "Interrogazione ritirata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA, 21 FEBBRAIO 2019 - “Riteniamo doveroso chiarire che non c’è alcun attacco alla magistratura, tanto più a quei coraggiosi esponenti come la dott.ssa Mignone che per la grande professionalità e indipendenza con cui svolgono il loro gravoso incarico, hanno tutto il nostro rispetto.Il M5S crede nel principio di separazione dei poteri sancito dalla carta costituzionale e difende l’autonomia della magistratura.È evidente che l’interrogazione posta in assoluta buona fede da alcuni colleghi senatori, potesse prestarsi a speculazioni inopportune e pertanto è stata ritirata”, è quanto dichiarano in una nota tutti i parlamentari salentini del MoVimento 5 Stelle.“Se qualcuno credeva di indurre i colleghi con questo gesto a screditare l’operato della dottoressa Mignone, si sbaglia. Infatti, ci preme ribadire che riteniamo prezioso il lavoro svolto dal procuratore aggiunto Mignone nell’esercizio delle sue funzioni e che manteniamo stima e fiducia in merito al suo operato e alla sua integrità”, concludono tutti i parlamentari salentini del MoVimento 5 Stelle.