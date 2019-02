Concessione demaniale chiesta dal procuratore Mignone: interrogazione in Parlamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso della concessione demaniale chiesta dal magistrato Elsa Valeria Mignone finisce in Parlamento: sei parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato ieri un'interrogazione ai ministri delle Trasporti e dell'Ambiente su una vicenda che riguarda il litorale di Porto Cesareo. Il punto di partenza, come si legge nell'interrogazione, è l'affissione all'albo pretorio del Comune, lo scorso 28 giugno, "dell'avviso di pubblicazione domanda di concessione demaniale marittima relativamente alla richiesta della dottoressa Elsa Valeria Mignone, presentata per conto proprio e degli altri soggetti interessati, tesa ad ottenere il rilascio della concessione per un'area demaniale marittima di circa 42,60 metri quadrati, in località Scalo di Furno-Bacino grande, allo scopo di mantenere una porzione di fabbricato a tre piani e relativo giardino di pertinenza". I sei parlamentari sono Emanuele Dessì, Agostino Santillo, Alessandro Riccardi, Patty L'Abbate, Primo Di Nicola, Arnaldo Lomuti, Maria Domenica Castellone.La Mignone, si legge nell'interrogazione, "è a tutt'oggi è proprietaria dell'immobile costruito in parte su suolo demaniale. E la stessa Mignone - attualmente procuratore aggiunto -in data 6 novembre 2018, secondo quanto scrivono i parlamentari pentastellati, "ha inoltrato, alla Capitaneria di porto di Gallipoli, alla Direzione regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Provveditorato di Bari per l'ufficio Genio civile, una richiesta di sollecito alla conclusione dell'istanza di sdemanializzazione presentata con nota del 21 dicembre 1978 e acquisita in pari data al protocollo della Capitaneria di porto di Gallipoli. Si apprende dalla richiesta di sollecito che dopo 41 anni si insiste ancora nell'ottenere la sdemanializzazione".Fin qui la cronologia ricostruita dai parlamentari. Nell'interrogazione si fa riferimento anche al fatto che "l'immobile è costruito all'interno del sito archeologico di Scalo di Furno-Bacino grande, area di grande pregio ambientale sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, disti 76 metri dal nucleo centrale del sito stesso e 13 metri dal mare". E sempre nell'interrogazione viene sottolineato che "la dottoressa Mignone è procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce presso la quale è preposta, tra l'altro, al perseguimento dei reati ambientali".L'interrogazione dei pentastellati si chiude con una triplice richiesta: "Se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti; se, nell'ambito delle proprie competenze, vogliano valutare l'opportunità di adottare iniziative in relazione a quanto descritto; se e quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere, al fine di arrestare il fenomeno dell'abusivismo edilizio e della cementificazione selvaggia, che arreca gravi danni al territorio, all'ambiente, alla convivenza civile e al concetto stesso di legalità".