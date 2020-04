Schianto tra due auto sulla statale, paura per una 18enne

Ancora un incidente sulla statale 274 Gallipoli-Santa Maria di Leuca nonostante il traffico ridotto per via dell'emergenza sanitaria. Il bilancio è di due feriti non in gravi condizioni. L'esatta dinamica dell'impatto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Casarano diretti dal capitano Massimiliano Cosentini intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118 e ai vigili del fuoco. Sembrerebbe che entrambe le vetture coinvolte, una Volkswagen Golf guidata da un giovane operatore sanitario di Gallipoli e una Lancia Y, al volante della quale di trovava una neopatentata 18enne di Taviano, viaggiassero in direzione del Capo di Leuca. L'incidente si è verificato in agro di Melissano, più o meno all'altezza del primo svincolo per il centro salentino. Per circostanze ancora da accertare i due mezzi sono entrati in collisione arrestandosi quasi uno accanto all'altra nello stesso senso di marcia. La conducente della Lancia Y è stata trasportata all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce in codice rosso ma poi fortunatamente dimessa con una prognosi di dieci giorni. L'altra persona è stata invece condotta presso il nosocomio "Sacro Cuore" di Gallipoli: per lui sette giorni di prognosi. Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA