Mazzetta alla dirigente per accelerare la pratica? Due arresti della Finanza

Blitz degli uomini della Guardia di Finanza di Lecce nel primo pomeriggio di oggi all'ufficio Protesi della Asl di Lecce, che ha sede nell'ex "Fazzi" di piazzetta Bottazzi. I finanzieri hanno arrestato in flagranza la dirigente amministrativa dell'ufficio, Carmen Genovasi e l'uomo - impiegato presso una grossa azienda che produce protesi di Lecce - che le avrebbe consegnato una mazzetta. Le ipotesi di reato sulla base delle quali i due sono finiti in carcere, su disposizione del pm di turno Roberta Licci, sono di corruzione e turbativa d'asta.



Nel corso delloperazione battezzata "buste pulite", i baschi versi avrebbero colto in flagranza l'uomo - che è difeso dall'avvocato Carlo Caracuta - proprio mentre consegnava una mazzetta da 850 euro, a fronte della promessa che alcune pratiche relative a delle protesi avrebbero ottenuto un'accelerata. Le fiamme gialle si sarebbero poi spostate nella sede dell'azienda per effettuare delle perquisizioni e avrebbero acquisito i documenti contabili. Ultimo aggiornamento: 20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA