Cambi nel centrodestra: Monticelli Cuggiò a Forza Italia. Martini con la Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Due cambi in poche ore nelle file del centrodestra leccese: nuovo ingresso in Forza Italia che conquista Bernardo Monticelli Cuggiò, ex consigliere comunale eletto con il centrodestra, ha aderito al partito azzurro. «Da tempo seguo e apprezzo il progetto che Forza Italia sta costruendo a Lecce come nel resto del Salento – ha fatto sapere – e considero ampiamente condivisibili i valori del partito a livello nazionale e del Ppe sul fronte europeo. Democrazia e libertà, dignità della persona, eguaglianza, giustizia, legalità e solidarietà per me rappresentano i capisaldi di ogni azioni politica che si rispetti. Ecco perché ho deciso di aderire convintamente a Forza Italia».L'ex assessore Severo Martini passa invece con la Lega. «Il partito di Matteo Salvini continua il suo percorso nella Provincia di Lecce e lo fa attraverso il Dott. Rino Martini: si tratta di un’adesione significativa che contribuisce a qualificare la Lega puntando sulla competenza, esperienza e professionalità di chi conosce bene il proprio territorio e ad esso è profondamente legato» commenta così il Segretario Provinciale del partito di Salvini, Elisa Rizzello, l’adesione alla Lega del Dott. Martini. Entusiasta dell’ingresso di Martini, nella squadra della Lega, Mario Spagnolo segretario cittadino del partito: «sono contento dell’ingresso in Lega di una persona di ottimo spessore politico e umano, come dimostrato nelle sue esperienze politiche al Comune di Lecce». «Oggi lascio F.I. per aderire alla Lega di Salvini - commenta Martini. La mia decisione è maturata da mesi».