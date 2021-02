Lupi nelle campagne di Surbo: due esemplari ripresi col telefonino. Il video

Due lupi sono stati avvistati nella serata di ieri, poco dopo le dieci, nelle campagne di Surbo, paese a Nord di Lecce, nel Salento, poco distante dalla chiesetta di Santa Maria d'Aurio. I due esemplari sono stati avvistati da un equipaggio del Nucleo Tutela Ambientale e Protezione Civile di Ecofedercaccia Lecce, del quale faceva parte anche il dirigente Giuseppe del Cuore.

Non si tratta del primo avvistamento di lupi nel Salento. La scorsa estate, la presenza di un esemplare nella pineta degli Alimini, vicino a Otranto, ha provocato non pochi disagi ai turisti della zona, fino alla cattura del lupo e al suo trasferimento in una riserva naturale.

La presenza dei lupi, del resto, è un segnale positivo per la biodiversità del Salento, ma un problema per chi vive, ad esempio, di allevamenti. Nei giorni scorsi, infatti - ha confermato Federcaccia - è stato segnalato un consistente numero di pecore sbranate in una campagna non distante dal luogo di quest'ultimo avvistamento.

