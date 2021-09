Premio Iolanda con i libri di cucina e vino: oggi i vincitori a Leuca

Ancora poche ore per il nome del vincitore dell’edizione 2021 del Premio Iolanda, concorso gastro-eno letterario ideato dalla psicoterapeuta Vera Slepoje dal giornalista Davide Paoliniper celebrare la letteratura enogastronomica - e al contempo per omaggiare la cucina tipica pugliese - traendo spunto dalla figura di Iolanda Ferramosca, 86enne cuoca tuttora alla guida dell’omonima Trattoria Iolanda di Lucugnano, a pochi chilometri da Leuca.

I nomi dei tre finalisti: oggi il vincitore

E a Leuca oggi, a partire dalle 18, presso la villa La Meridiana, andrà in scena la fase finale della quarta edizione del riconoscimento, ovvero la consegna del primo premio a uno dei tre finalisti individuati nei giorni scorsi dalla giuria: Fabrizio Mangoni con “Ricette narranti e racconti di cuoche” (Liguori Editore), Paola Trifirò Siniramed con “Dizionario irresistibile di storie in cucina” (Cairo Editore) e Carlo Spinelli con “Ottantafame - Ricettario sentimentale degli immortali anni ‘80” (Marsilio Cartabianca). A scegliere il più bel libro di cucina tra quelli inviati dalle case editrici italiane una giuria composta da Marina Valensise, Silvio Perrella, Cinzia Giaccari, Benedetto Cavalieri, Carlo Cambi, Giuseppe Seracca Guerrieri, Enrico Pandiani, Antonio Tognana, Concetta Fazio Bonina, Laurent Chaniac,Bruno De Moura Cossio.

I libri vincitori delle altre sezioni

Già selezionata l’opera che si aggiudica il Premio per la sezione Letteratura del Vino affidata alla scelta dei giurati. Il vincitore è Stefano Cosma, autore di “ Langoris. Storie di vini e di cavalieri”, pubblicato da Leg Edizioni.

I giurati del Premio Iolanda hanno invece già individuato anche la vincitrice della sezione “Giuseppe da Re” intitolata allo scomparso imprenditore “padre” dei famosi Bibanesi e dedicata alla Cucina del benessere: si tratta di Silvia Goggicon “L’Anti-Dieta. Per raggiungere e mantenere il tuo peso naturale bastano poche e semplici abitudini” (Rizzoli). Per la sezione “Cucina della Memoria”, invece, la vincitrice è la giornalista salentina Silvia Famularo, autrice del volume “Salento Divine Tavole - L’arte del gusto e dello stile” (Edizioni Grifo). Ai vincitori verranno consegnate le opere bronzee realizzate per l’occasione dal maestroGianni Cudin; la serata sarà condotta dalla scrittrice Ludovica Casellatie allietata da un concerto per violino e musica classica dei maestri Paolo Tagliamento e Massimo Scattoline dal tenore Francesco Grollo.