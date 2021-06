Lecce, scempio in via Birago: una discarica sul marciapiede. L'indignazione dei cittadini

Scempio in via Birago, a Lecce, nel rione San Pio. Una vera e propria discarica a cielo aperto ha dato la sveglia ai residenti del quartiere e ai passanti, questa mattina. Sacchi neri di immondizia indifferenziata, valigie, rifiuti da lavorazioni edili, secchi di pittura: all'angolo con via Fiume, la civiltà si è fermata.

«Da questa mattina - denuncia una cittadina su Facebook - ci sono anche numerose siringhe». La segnalazione non deve essere arrivata né al Comune né alla Monteco che si occupa della raccolta dei rifiuti, ma che non può ritirare quelli abbandonati se non interviene prima la Municipale: in casi simili, infatti, l'ente cerca di risalire agli sporcaccioni che hanno pensato bene di liberarsi della loro immondizia sulla pubblica via.