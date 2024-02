Minacce e botte alla madre per avere l'auto (ma non ha la patente): arrestato 49enne a Lecce

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Lecce per minacce e violenze a madre e ex moglie. Nel pomeriggio di ieri, 12 febbraio, la madre dell'uomo ha chiamato il 113 denunciando di essere stata minacciata di morte dal figlio. L'uomo, dopo averla spinta a terra, le ha rubato le chiavi dell'auto, pur non essendo in possesso di patente. Aveva detto alla madre di voler raggiungere un locale per "sparare" contro qualcuno.

L'intervento della Polizia

Gli agenti della Polizia hanno rintracciato l'auto e l'uomo in un bar.

L'uomo si è mostrato aggressivo e ha insultato gli agenti. Un altro equipaggio della squadra volanti ha raggiunto l'abitazione della madre, tanto agitata da aver bisogno dell'intervento del 118. La donna ha riferito che il figlio la aggrediva e minacciava di morte frequentemente.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato e portato in Questura, dove ha continuato a opporsi e a minacciare gli agenti. Anche l'ex moglie dell'uomo ha sporto denuncia contro di lui per molestie telefoniche e minacce. Ora il 49enne si trova ora in carcere a Lecce.