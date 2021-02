Impiegata del Comune capoluogo positiva al Covid-19: chiudono per sanificazione gli uffici del settore Ambiente del Comune di Lecce, in viale Aldo Moro. La sospensione delle attività a sportello è stata decisa per le giornate di oggi e domani, quando saranno ripetuti i tamponi già effettuati sul personale del settore.

Il primo giro di test, tuttavia, ha dato esito negativo per tutti.

Ultimo aggiornamento: 11:55

