Novità in piazza Sant’Oronzo. La gioielleria si “allarga”: Oreste Troso rileva il vecchio Cin Cin Bar. E giovedì apre i battenti Martinucci. Con l’Ovale che cambia lentamente volto. Dal punto di vista commerciale ma anche urbanistico.

Al momento di ufficiale c’è solo il passaggio di proprietà. Ma i più attenti avranno già notato un via vai sospetto nei pressi del locale, con la saracinesca alzata e qualche dipendente impegnato nelle prime attività di sgombero e pulizia. Lo storico Cin Cin Bar diventerà una gioielleria.

Tre anni dalla chiusura

A più di tre anni dalla chiusura, il locale di piazza Sant’Oronzo civico 4 riaprirà le sue porte. Questa volta, però, non lo farà per servire caffè e pasticciotti. A rilevare l’immobile, che per anni ha ospitato uno dei bar simbolo di Lecce, sarà la famiglia Molendini a capo dell’azienda Oreste Troso, una delle più antiche della città e che opera nel capoluogo salentino già dalla fine dell’Ottocento. Era il 1899, infatti, quando il ventenne leccese Oreste Troso aprì l’esercizio in via Augusto Imperatore per poi decidere, nel 1932, di spostarsi sotto i portici di piazza Sant’Oronzo: «La città cambia rapidamente, affronta gli anni bui della guerra, dell’autarchia, della ricostruzione, ma la gioielleria rimane un punto fermo. L’insegna è sempre lì, a testimoniare un’attività che prosegue incessante nel segno della tradizione», si legge tra le pagine della loro vetrina virtuale. Il negozio oggi si estende su più piani, al civico numero 7, con dodici vetrine che si affacciano sull’Anfiteatro romano. Ma l’azienda ha deciso di allargarsi e di “conquistare” per intero i portici nei pressi dell’Ovale. «La trattativa si è conclusa da pochi giorni – fa sapere il titolare Gianluca Molendini -. Al momento stiamo svuotando l’immobile. Solo dopo aver terminato questa fase potremo pensare a definire un progetto di allestimento e realizzarlo».

La saracinesca si alzerà dopo il restyling

La saracinesca dovrebbe rialzarsi insomma dopo i lavori di restyling. Anche se è ancora presto per sapere giorno e mese in cui la vetrina tornerà a illuminarsi. L’acquisizione dell’immobile resta, comunque, una buona notizia per la città perché porta con sé il recupero di un angolo strategico dei portici che da oltre tre anni risulta desolato. Il locale, infatti, è con le serrande abbassate dall’ottobre 2019, da quando cioè scaduto il contratto di affitto di azienda, la vecchia gestione decise di chiudere i battenti per «ragioni imprenditoriali».

I leccesi, però, non hanno dimenticato l’attività nata negli anni ‘50. E sui social le opinioni già si dividono, tra i nostalgici della caffetteria («Il Cin Cin Bar era un’istituzione per noi leccesi»; «Peccato ho sperato che lo storico bar riaprisse. Quanti ricordi in quel bar») e chi invece approva il cambio di rotta in quanto «era ora facessero qualcosa, era un peccato vederlo così» e «almeno viene illuminato quell’angolo».

Giovedì apre Martinucci nei locali dell'ex McDonald'S

Ma la futura apertura di Oreste Troso non è l’unica novità intorno all’Ovale. Sul versante opposto della piazza, infatti, è conto alla rovescia per l’apertura di Martinucci. La prossima settimana nei locali dismessi del McDonald’s, trasferito ormai da tempo nella nuova sede in via Trinchese, ci sarà una delle più famose pasticcerie salentine. Partita dal Sud Salento negli anni Cinquanta, l’azienda Martinucci pian piano è arrivata nei principali centri turistici salentini e in molte città pugliesi tra cui Bari, Alberobello, Polignano, ma anche in stazione Termini a Roma. E tra qualche giorno gli ambiziosi imprenditori di Acquarica del Capo potranno vantare anche una nuova sede nel capoluogo salentino. Non una vetrina qualunque, ma una tra le più ambite nel cuore della città, la vecchia “Casa del mercante”, un angolo strategico che accoglie ogni giorno centinaia di persone, e che sta per essere trasformato. «È tutto pronto, l’inaugurazione è in programma per giovedì – afferma Giorgio Martinucci -. Dopo circa un anno di lavori finalmente possiamo aprire. Siamo molti contenti di poter avere una pasticceria anche a Lecce». Con l’arrivo di Martinucci cambia ancora il volto della piazza, dove da tempo tavolini e posti a sedere hanno preso il sopravvento, abbracciando la trasformazione turistica del Salento.